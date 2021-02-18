Атырау завалило снегом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырау 49 единиц техники направлены на очистку города, заваленного снегом, который шел 17 февраля целый день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За вчерашний день из города было вывезено 472 кубометра снега. Очистка города продолжалась всю ночь. В настоящее время в сборе и вывозе снега принимают участие 49 единиц техники. Это не только техника городских коммунальных служб. Ее предоставили и предприятия. Также на очистке улиц и тротуаров занято 90 человек. В настоящее время работы по уборке снега ведутся на улицах Азаттык, Ауэзова, Сатпаева, Абая, Курмангазы, Владимирского. Направлена техника для очистки дорог от снега и в пригородные поселки Алмалы, Атырау, Дамба и Таскала», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

По информации ведомства, в последний раз такой большой снег выпадал в городе в 2006 году.