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    16:52, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Атырау остается очагом распространения COVID-19 в регионе

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 выявили у 69 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 69 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 42 новых случая заражения COVID -19. В результате скрининга выявлено трое заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе - шесть заболевших, в Индерском районе - 10 заболевших, в Кызылкогинском районе - четверо, в Курмангазинском районе - трое, в Махамбетском районе - один.

    Заболевание у 33 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 36 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 136 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 752 человека, в модульной больнице - 110, во второй областной больнице – 65 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - пять, в районных инфекционных стационарах - 44. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 84 человека.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.
    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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