Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря тростников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря в государственном природном резервате тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня к утру все микрорайоны Атырау накрыло смогом от горящих в 30 километрах от города камышей. Станции слежения показывают в части микрорайонов концентрацию окиси углерода до 2920 единиц при норме максимум 5 на кубический метр.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видно, что в отдельных микрорайонах видимость на дорогах упала до минимума. Занятия в школах не отменялись. Публикуются фото, как некоторые школьники добираются до учебных заведений в противогазах и респираторах. Через час после начала занятий в родительских чатах учителя стали просить родителей забрать домой детей, у которых началась тошнота, рвота, головокружение, головные боли. В школах самостоятельно решают отменять занятия или нет. О принятых решениях в родительских чатах пока не сообщалось.

Окись углерода (угарный газ) - бесцветный газ без вкуса и запаха. Окись углерода может образоваться везде, где создаются условия для неполного сгорания углеродсодержащих веществ (газа, дров, угля, автомобильного топлива и т.д.). В бытовых условиях отравления окисью углерода возможны при пожарах, в гаражах при работающем моторе, при неправильной топке печей или неправильном пользовании газовыми плитами и газовыми колонками. Максимальный показатель в норме не должен превышать 5 миллиграммов на метр в кубе.

Как ранее сообщалось, в природном резервате «Акжайик» горят 85 гектаров тростников.