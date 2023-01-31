Атырау накрыло дымом от горящего на побережье Каспия тростника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Атырау накрыло дымом от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау третий день в городе ощущается запах дыма от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей. Запах не только на улицах, он проникает и в квартиры. В части микрорайонов выпадают хлопья от сгоревшего камыша. В социальных сетях пользователи делятся фото и видео дыма, накрывающего город со стороны моря.

Накануне департамент по ЧС обобщил, что возгораний в природном резервате «Ак Жайик», а также на побережье в районе города не зафиксировано. Однако вечером сотрудники ДЧС около 19:20 провели разведку территорий Элеваторная, АО «АНПЗ» и исправительной колонии.

«Горения не обнаружено. 30 января в 20:00 из-за наступления темноты разведка была прекращена. 31 января 2023 года 15 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области продолжат разведочные работы с целью выявления очагов пожаров», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Сегодня с утра дыма над городом стало больше. Пользователи социальных сетей сообщают, что горит камыш достаточно далеко от Атырау в сторону Тенгизского месторождения. А ветер весь дым несет на город.