Аттракцион «Цунами» рухнул на ярмарке в Индии
В результате обрушения аттракциона на ярмарке в Сураджкунде (штат Харьяна) погиб сотрудник полиции, еще 13 человек получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV.
Инцидент произошел в субботу вечером на территории ярмарки в Фаридабаде, когда гигантские качели под названием «Цунами» внезапно накренились и рухнули с высоты.
По информации полиции, на аттракционе в момент происшествия находились около 15 человек.
Среди пострадавших оказался дежурный инспектор полиции, служивший в полицейском управлении Палвала. Его экстренно доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть по прибытии. Отмечается, что инспектор должен был выйти на пенсию в марте этого года.
После происшествия территорию ярмарки оперативно эвакуировали. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время по факту случившегося начато расследование.
Ярмарка в Сураджкунде открылась 31 января и должна была завершиться 15 февраля.
Напомним, популярный аттракцион «360 градусов» обрушился на глазах у посетителей парка Green Mountain в Саудовской Аравии: пострадали не менее 23 человек.
В Казахстане сезон качелей и батутов каждый год открывается с напоминания о безопасности. Но трагичные истории показывают: главные вопросы часто поднимают только тогда, когда беда уже случилась. Насколько безопасны аттракционы, которыми пользуются тысячи казахстанцев, читайте здесь.