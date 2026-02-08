Аттракцион «Цунами» рухнул на ярмарке в Индии

Инцидент произошел в субботу вечером на территории ярмарки в Фаридабаде, когда гигантские качели под названием «Цунами» внезапно накренились и рухнули с высоты.

По информации полиции, на аттракционе в момент происшествия находились около 15 человек.

Среди пострадавших оказался дежурный инспектор полиции, служивший в полицейском управлении Палвала. Его экстренно доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть по прибытии. Отмечается, что инспектор должен был выйти на пенсию в марте этого года.

После происшествия территорию ярмарки оперативно эвакуировали. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время по факту случившегося начато расследование.

Ярмарка в Сураджкунде открылась 31 января и должна была завершиться 15 февраля.

Напомним, популярный аттракцион «360 градусов» обрушился на глазах у посетителей парка Green Mountain в Саудовской Аравии: пострадали не менее 23 человек.

В Казахстане сезон качелей и батутов каждый год открывается с напоминания о безопасности. Но трагичные истории показывают: главные вопросы часто поднимают только тогда, когда беда уже случилась. Насколько безопасны аттракционы, которыми пользуются тысячи казахстанцев, читайте здесь.