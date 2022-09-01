Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий важный вопрос – состояние системы образования, которая играет решающую роль в повышении потенциала нации. У нашего народа есть пословица: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» («Будущее страны формируется в колыбели младенца»). Поэтому сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Однако, как отметил Глава государства, сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от 2 до 6 лет. Подобная ситуация недопустима.

«Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами. Вместе с тем следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку. Движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.