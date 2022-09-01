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    14:07, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Следующий важный вопрос – состояние системы образования, которая играет решающую роль в повышении потенциала нации. У нашего народа есть пословица: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» («Будущее страны формируется в колыбели младенца»). Поэтому сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Однако, как отметил Глава государства, сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от 2 до 6 лет. Подобная ситуация недопустима.

    «Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами. Вместе с тем следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку. Движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

    С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Образование Послание Президента РК-2022 для mail.ru Президент
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