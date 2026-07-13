Аттестацию педагогов переведут на цифровую платформу «Ұстаз»

Министрество просвещения внесло изменения в Правила и условия проведения аттестации педагогов. Соответствующий приказ от 3 июля 2026 года вступает в силу с 21 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, государственная услуга по присвоению квалификационных категорий будет оказываться через цифровые сервисы.

Так, через Национальную платформу непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз» можно будет пройти аттестацию на категории «педагог-модератор» и «педагог-эксперт».

Через портал электронного правительства будут приниматься заявления на присвоение категорий «педагог-исследователь», «педагог-мастер», а также квалификационных категорий руководителей и их заместителей.

Для прохождения аттестации необходимо представить:

заявление;

диплом об образовании (при отсутствии сведений в государственных информационных системах);

документ о прохождении курсов переподготовки (при наличии);

документ, подтверждающий трудовую деятельность (при отсутствии сведений в цифровых системах);

сертификат о повышении квалификации;

документы о ранее присвоенной квалификационной категории;

материалы, подтверждающие профессиональные достижения педагога;

документы о достижениях обучающихся;

эссе объемом 250–300 слов.

При этом сведения об удостоверении личности, образовании и трудовой деятельности будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы посредством шлюза электронного правительства.

Документы педагогов, претендующих на категории «педагог-модератор» и «педагог-эксперт», будут формироваться непосредственно на платформе «Ұстаз».

Кроме того, документом закреплено, что цифровая база данных педагогов, прошедших оценку знаний педагогов (ОЗП), будет храниться в течение пяти лет.

Аттестация педагогов, как и ранее, будет проводиться один раз в учебном году. Заявления принимаются в сроки, установленные уполномоченным органом в области образования, а комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности осуществляется в период с января по август текущего учебного года.

Новые нормы вводятся в действие с 21 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что прием заявлений на оценку знаний педагогов начался в Казахстане.