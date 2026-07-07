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    Прием заявлений на оценку знаний педагогов начался в Казахстане

    С 7 по 10 июля в Казахстане проходит прием заявлений на оценку знаний педагогов, передает Kazinform.

    учитель
    Фото: Freepik

    Как сообщили в Национальном центре тестирования, зарегистрироваться можно на сайте app.testcenter.kz.

    Для педагогов, претендующих на категории «модератор», «эксперт», «исследователь» и «мастер», тестирование пройдет с 14 по 19 июля. При этом в 2026 году для них предусмотрена только вторая попытка.

    Для категории «педагог» оценка знаний состоится 17 июля.

    Стоимость второй попытки для категорий «модератор», «эксперт», «исследователь» и «мастер» составляет 5640 тенге. При этом для претендентов, которые не оформляли возврат оплаты, внесенной в апреле, сумма будет автоматически учтена при подаче заявления. Тем, кто ранее вернул средства, необходимо оплатить участие повторно.

    Для категории «педагог» первая попытка в 2026 году предоставляется бесплатно, каждая последующая обойдется в 5640 тенге.

    Подробная информация об оценке знаний педагогов опубликована на сайте Национального центра тестирования в разделе «Тестируемым» → «Оценка знаний педагогов».

    Минпросвещения РК Образование Педагоги
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор