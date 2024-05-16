Аттестация преподавателей медвузов Казахстана пройдет впервые за 7 лет
Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Астане в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения отмечено, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходим анализ текущего состояния.
Последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.
- Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения, - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании.
- Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения, - считают в ведомстве.