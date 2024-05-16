Аттестация преподавателей медвузов Казахстана пройдет впервые за 7 лет 

Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Астане в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения отмечено, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходим анализ текущего состояния.

Последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.

- Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения, - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании.