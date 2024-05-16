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    04:05, 16 Май 2024 | GMT +6

    Аттестация преподавателей медвузов Казахстана пройдет впервые за 7 лет 

    Аттестация преподавателей медвузов Казахстана пройдет впервые за 7 лет 
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    В Астане в ходе заседания коллегии Министерства здравоохранения отмечено, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходим анализ текущего состояния.

    Последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.

    - Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения, - подчеркнули в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании. 

    - Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения, - считают в ведомстве.

    Теги:
    Здравоохранение Вузы Медицина Образование Миннауки и высшего образования РК Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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