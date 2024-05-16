Квоты на платное обучение в медвузах могут ввести в Казахстане

Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании. Об этом сегодня рассказали на заседании коллегии ведомства, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования. Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения, - отметили в ведомстве.

Кроме того, Министерство здравоохранения РК усилит государственный контроль в сфере образования и научной деятельности. Отмечено, что в последние годы академическая свобода и переход вузов в автономный режим дали положительные результаты, однако также вызвали определенные проблемы.

Ослабление государственного контроля привело к снижению качества образования и ослаблению надзора за соблюдением квалификационных требований законодательства. Из-за набора чрезмерного количества студентов ухудшились инфраструктура и качество обучения. Ряд медицинских вузов попали в «красную» зону и подлежат проверке.