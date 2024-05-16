РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:18, 15 Май 2024 | GMT +6

    Квоты на платное обучение в медвузах могут ввести в Казахстане

    Квоты на платное обучение в медвузах могут ввести в Казахстане
    Фото: пресс-служба Минздрава РК

    Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании. Об этом сегодня рассказали на заседании коллегии ведомства, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - В настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования. Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения, - отметили в ведомстве.

    Кроме того, Министерство здравоохранения РК усилит государственный контроль в сфере образования и научной деятельности. Отмечено, что в последние годы академическая свобода и переход вузов в автономный режим дали положительные результаты, однако также вызвали определенные проблемы.

    Ослабление государственного контроля привело к снижению качества образования и ослаблению надзора за соблюдением квалификационных требований законодательства. Из-за набора чрезмерного количества студентов ухудшились инфраструктура и качество обучения. Ряд медицинских вузов попали в «красную» зону и подлежат проверке.

    - С целью обеспечения высоких стандартов образования и качества подготовки медицинских специалистов Министерство здравоохранения совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения намерено участвовать во всех комиссиях по проверке и мониторингу деятельности медицинских колледжей и вузов, а также научных исследовательских институтов и научных центров, - подчеркнули в Минздраве РК.

    Теги:
    Здравоохранение Вузы Медицина Образование Миннауки и высшего образования РК Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!