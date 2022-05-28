28 Мая 2022 09:22

Атмосферную засуху прогнозируют синоптики в двух районах Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первое в этом году штормовое предупреждение о засухе опубликовали синоптики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении опубликовали казахстанские синоптики. Согласно прогноза, в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области ожидается наступление атмосферной засухи в первой декаде июня.