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28 Мая 2022 09:22
Атмосферную засуху прогнозируют синоптики в двух районах Кызылординской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первое в этом году штормовое предупреждение о засухе опубликовали синоптики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении опубликовали казахстанские синоптики. Согласно прогноза, в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области ожидается наступление атмосферной засухи в первой декаде июня.
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