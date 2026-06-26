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    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта

    Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    Здесь работают секции по шести видам спорта.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    Главу государства ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    Затем Президент побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области.

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда
    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
    Фото: Акорда

    Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта.

    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Президент Казахстана спортсмены Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор