Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта
Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Здесь работают секции по шести видам спорта.
Главу государства ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе.
Затем Президент побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области.
Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта.