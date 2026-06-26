Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта

Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.