Атырауский НПЗ отмечает 80-летний юбилей

В нем приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов, вице-министр энергетики РК Кудайберген Арымбек, депутаты Мажилиса Парламента РК, ветераны отрасли и работники завода.

Фото: Атырауский НПЗ

По словам акима Атырауской области С.Шапкенова, АНПЗ на протяжении многих десятилетий остаётся одним из ключевых промышленных предприятий региона. Он отметил значительный вклад завода в социально-экономическое развитие и его роль как надёжного работодателя для тысяч жителей, пожелав коллективу новых производственных достижений.

Фото: Атырауский НПЗ

Глава КМГ А.Хасенов в своей поздравительной речи подчеркнул, что Атырауский НПЗ — это живая история, летопись трудовых подвигов нескольких поколений нефтяников, символ индустриального развития страны. Он также отметил, что в честь Дня работников нефтегазового комплекса Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 61 работник группы компаний КМГ были удостоены государственных наград, в их числе - ветераны труда АНПЗ.

Фото: Атырауский НПЗ

— Атырауский нефтеперерабатывающий завод является не только флагманом отечественной нефтепереработки, но и кузницей кадров. Сегодня здесь трудятся более 2,5 тысяч человек, которые вносят весомый вклад в развитие АНПЗ. Особая заслуга принадлежит ветеранам предприятия, чей многолетний труд и накопленный опыт стали прочным фундаментом для нынешних достижений завода. С момента своего запуска в далеком 1945 году и на протяжении всех последующих десятилетий завод продолжает вносить неоценимый вклад в экономику республики. Для КМГ Атырауский НПЗ – один из ключевых активов. Завод прошел через масштабные модернизации, внедрив новые технологии и повысив свою производственную эффективность. Таким образом, предприятие укрепляет позиции Казахстана как энергетически независимого государства, - отметил глава КМГ.

Во время торжественного мероприятия 30 специалистов завода были награждены медалями - «Мұнай-газ-химия саласын дамытуға қосқан үлесі үшін», «Еңбек ардагері», а также нагрудными знаками «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері». Пятеро сотрудников получили благодарственные письма от имени акима Атырауской области.

Вниманию участников была представлена фотогалерея с редкими архивными снимками, запечатлевшими ключевые этапы становления первенца казахстанской нефтепереработки.

Глава производства Куаныш Бишимов также отметил, что по итогам 2024 года АНПЗ достиг исторического рубежа, впервые переработав рекордные 5,5 млн тонн нефти и войдя в топ-15 крупнейших налогоплательщиков страны, перечислив в бюджет 155 млрд тенге.

Фото: Атырауский НПЗ

Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за семь месяцев глубина переработки достигла 88%, а выход светлых нефтепродуктов составил рекордные 75%. В планах предприятия — увеличение мощности переработки до 6,1 млн тонн в год, доведение доли светлых нефтепродуктов до 82% и глубины переработки — до 92%.