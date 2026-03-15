РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:57, 15 Март 2026 | GMT +5

    Атырауские избиратели проявляют высокую гражданскую активность

    В этом году в Атырау наблюдается высокая явка избирателей. С самого утра жители приходят на участки, чтобы реализовать своё право голоса. 

    референдум в Атырау
    Фото: акимат Атырауской области

    На избирательных участках соблюдается порядок, все санитарные и организационные меры выполнены. Граждане соблюдают очередь и делают свой выбор. Среди избирателей - много молодых людей, голосующих впервые.

    Местные власти и избирательные комиссии приняли все необходимые меры для обеспечения прозрачности и честности выборов. Высокая активность участников — доказательство сильного гражданского общества.

    Число избирателей из города и сельских округов увеличивается, что показывает устойчивость демократических процессов в обществе.

    Высокая активность на выборах — явное свидетельство того, что народ не равнодушен к будущему страны, а гражданская активность - на высоком уровне. 

    Теги:
    Атырауская область Конституционная реформа Референдум-2026
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
