Атырау: Эвакуированные из Жылыойского района дети будут обучаться онлайн 

Дети, эвакуированные из Жылыойского района Атырауской области, будут обучаться онлайн. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника областного управления образования Света Аманшиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Атырауского областного штаба по чрезвычайным ситуациям, из затопленных населенных пунктов Жылыойского района эвакуировано 31 тысяча жителей.

- С сегодняшнего дня начнется обучение детей, которые были эвакуированы из Жылыойского района. Это будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в Жылыойском районе не стабилизируется, - сказала Света Аманшиева.

Среди тех, кто обучается онлайн — дети семей, эвакуированных из города Кульсары во временное поселение на Тенгизском месторождении, а также в город Атырау.



К онлайн обучению также будут привлечены дети, эвакуированные в соседние регионы.

- Из-за паводков группу жителей эвакуировали в Мангистаускую область. Обучением этих детей будут заниматься управления образования этого региона, - добавила Света Аманшиева.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.