Атака диверсантов на нефтебазу: близ Астаны прошли учения

Специальные тактические учения по обороне стратегического объекта прошли близ Астаны, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В тренировках, проходивших на территории войсковой части 99255, принимало участие 70 военнообязанных. Основной задачей военнослужащих бригады территориальной обороны было не допустить проникновения диверсантов на территорию стратегического объекта. Именно этому обучали военнообязанных, привлеченных на сборы из числа жителей столицы.

Участники сборов прошли теоретический и практический курс полевой выучки и слаженности, в том числе тренировки по огневой подготовке. Такие учения проходят два раза в год – осенью и весной.

- На объекте прошла активная фаза учений, - рассказывает помощник акима Астаны по вопросам военной безопасности и обороны подполковник Мейрам Ельчибаев. - Согласно сценарию, группа террористов пытается захватить стратегический объект, который охраняется батальоном территориальной обороны. Мероприятие проводится при поддержке акимата города с привлечением подразделений МЧС и МВД.

Военнообязанный сержант Марат Оралбеков сборы проходит в должности сержанта роты. Личный состав сборов в течение 10 дней занимался учебно-тактической подготовкой, выезжал на стрельбище.

- Тактическая подготовка по отражению диверсантов при охране нефтебазы прошла удачно, - говорит он.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

А в Актюбинской области завершились учения «Плотина-2023». Здесь проверялась готовность роты охраны бригады территориальной обороны защитить плотину от потенциальных диверсий незаконных вооруженных формирований.

Местом проведения заключительного этапа тактико-специальных учений «Плотина-2023» стало Актюбинское водохранилище. Участие в них приняли 78 военнообязанных из города Актобе.

В рамках тренировок военнослужащие вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.