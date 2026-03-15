Ата-Заң назвали ребенка, родившегося в день республиканского референдума, в Актау

Медицинский персонал сообщил, что роды прошли успешно, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Новорожденный стал пятым ребенком в семье. Родители отметили, что выбрали это имя в знак уважения к Конституции и в память о дне, когда в стране проходит республиканский референдум.

Необычные имена, отражающие значимые события или ценности, становятся все более популярными в Казахстане, особенно в дни исторически значимых решений и голосований.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум, в ходе которого граждане страны имеют возможность выразить свое мнение по вопросам конституционных изменений. Отметим, что избирательные участки для голосования открыты с 07:00 до 20:00 по времени Астаны.

