    14:41, 15 Март 2026 | GMT +5

    Ата-Заң назвали ребенка, родившегося в день республиканского референдума, в Актау

    В Актау в родильном отделении городской больницы на свет появился мальчик, которому родители дали необычное имя — Ата-Заң, что в переводе с казахского означает «Основной Закон», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ЦОК Мангистауской области

    Медицинский персонал сообщил, что роды прошли успешно, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Новорожденный стал пятым ребенком в семье. Родители отметили, что выбрали это имя в знак уважения к Конституции и в память о дне, когда в стране проходит республиканский референдум.

    Необычные имена, отражающие значимые события или ценности, становятся все более популярными в Казахстане, особенно в дни исторически значимых решений и голосований.

    Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум, в ходе которого граждане страны имеют возможность выразить свое мнение по вопросам конституционных изменений. Отметим, что избирательные участки для голосования открыты с 07:00 до 20:00 по времени Астаны.

    Напомним, что сразу две тройни родились в Атырау накануне референдума.

    Адиль Саптаев
