Асу Алмабаев улучшил позиции в рейтинге UFC после победы уникальным приемом

До поединка против Чарльза Джонсона на турнире UFC Fight Night в Баку казахстанский боец Асу Алмабаев занимал седьмое место в официальном рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

Непосредственно перед самим турниром и в процессе медиа-недели ситуация с его позицией был изменчивой. В официальном рейтинге UFC перед боем Асу поднялся с восьмой на седьмую строчку. При этом на официальной процедуре взвешивания он объявлялся как девятый номер, так как обновления топов лиги зафиксировались за несколько дней до турнира.

После яркой досрочной победы над Джонсоном редким приемом «растяжка Сулоева» 27 июня Асу Алмабаев улучшил свое положение и поднялся на шестое место в мета-рейтинге UFC наилегчайшего веса, поменявшись позициями с японцем Кедзи Хоригути. В медиа-рейтинге UFC Алмабаев по-прежнему на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Асу Алмабаев заработал бонус от UFC за эффектный прием.