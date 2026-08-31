Асу Алмабаев стал победителем титульной схватки в Стамбуле

Казахстанский боец Асу Алмабаев (24-3) принял участие в турнире по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу ACBJJ 22, который прошел в Стамбуле (Турция), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

Алмабаев провел титульную схватку в весовой категории до 60 килограммов с представителем Таджикистана Халимом Назрулоевым (13-0). Поединок в статусе All-Stars Title Match прошел по правилам No-Gi (борьба без кимоно) и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Напомним, на прошлой неделе Асу Алмабаев также принял участие в турнире по вольной борьбе RAF 12, где за полторы минуты уступил американцу Джонни ДиДжулиусу. Последний официальный поединок казахстанца в ММА прошел в июне — тогда Алмабаев одержал победу над представителем США Чарльзом Джонсоном (20-9), завершив бой сабмишном в третьем раунде.