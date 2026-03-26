Асу Алмабаев сообщил новости о своей травме и следующем сопернике в UFC

Получивший в начале февраля травму казахстанский боец Асу Алмабаев уже в конце марта поделился новостью о том, что возвращается к тренировкам. Причем, это не просто легкие занятия, а полноценные зарубежные сборы.

Алмабаев сообщил о том, что данное событие — начало подготовки к следующему поединку в UFC.

— Улетаю на следующие сборы в Осетию, Владикавказ. Наш тренер Эдуард Базров вместе с Фанилем Рафиковым улетел туда еще неделю назад. У Фаниля в апреле будет бой, буду помогать им готовиться. У меня уже есть назначенный соперник и дата, скоро все будет ясно. Пожелайте мне удачи, чтобы все хорошо прошло, без травм. Со мной на сборах будут Бекзат Капашев, Алиби Идрис и еще один тренер по грэпплингу Алиби, несколько ребят со сборной Казахстана по вольной борьбе, — сказал Алмабаев, на видео, опубликованном в Instagram его команды DAR Team

Имя соперника и дату поединка Асу Алмабаев не раскрыл. Также не сообщается и о следущем бое другого бойца UFC из Казахстана, которого упомянул Алмабаев — Алиби Идриса.

Отметим, что в весе Асу Алмабаева сложилась интересная ситуация. В прошедшем 28 февраля главном поединке турнира UFC Fight Night против мексиканца Брэндона Морено должен был выйти казахстанец Асу Алмабаев. Однако, в ходе подготовки к бою наш спортсмен получил травму. На замену ему был вызван британец Лонир Кавана. Несмотря на статус фаворита и родные стены, Морено проиграл Кавану, который воспользовался шансом и заявил о себе. В UFC не оставили незамеченным сенсационный результат и сразу же ввели британца в рейтинг на шестое место.