Асу Алмабаев сделал заявление перед боем за топ-10 в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев 27 июня проведет один из важных для дальнейшей карьеры поединков в UFC, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алмабаев, занимающий седьмое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе, 27 июня в Баку проведет бой против 15 номера рейтинга UFC Чарльза Джонсона. Победитель боя упрочит свои позиции в топ-10 рейтинга наилегчайшего веса.

Накануне поединку Асу Алмабаев выступил с важным заявлением в социальных сетях о предстоящем поединке и оценил свои шансы на победу.

— Настроение хорошее. Когда бой дают — это всегда хорошо, потому что можно заработать немного денег. К этому бою мы серьезно подготовились. После моего последнего боя я провел четыре-пять лагерей. Задействовал всех своих тренеров, поэтому уверен в своей готовности. Чарльз Джонсон — хороший боец, достаточно сильный. Я сам разносторонний боец. Конечно, моя сильная сторона это борьба, но также хорошо могу бить ногами и руками. Чувствую большую ответственность перед народом Казахстана, но при этом нельзя перегружать себя мыслями, потому что тогда бой станет для тебя сложнее. Думаю, шансы 50 на 50, — сказал Асу Алмабаев.

Напомним, что Чарльз Джонсон ранее проводил бои против двух соперников из Казахстана, в обоих противостояниях он одержал победы — над Жалгасом Жумагуловым и Чарльзом Джонсоном.

На турнире UFC в Баку, помимо Алмабаева, выступит и другой казахстанский боец Бекзат Алмахан, его оппонентом будет бразилец Жан Мацумото.