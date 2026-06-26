Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан прошли взвешивание перед турниром UFC в Баку

Казахстанские бойцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан официально готовы к своим поединкам на историческом турнире UFC Fight Night 280 в столице Азербайджана Баку, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам официального взвешивания оба спортсмена успешно уложились в лимиты своих весовых категорий.

Для Бекзата Алмахана, выступающего в легчайшем весе, весогонка выдалась максимально напряженной. Боец задействовал каждый доступный грамм допустимой погрешности и воспользовался специальной ширмой, сняв одежду. Весы под казахстанцем остановились на отметке в 61,69 кг (136 фунтов) — это ювелирное попадание в самый крайний лимит для нетитульных боев. Его соперник, японец Жан Мацумото, оказался чуть легче — 61,46 кг.

Топовый претендент наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев прошел процедуру увереннее. «Зульфикар» зафиксировал на весах 57,15 кг (126 фунтов), полностью уложившись в рамки категории. Его оппонент, американец Чарльз Джонсон, показал вес 56,9 кг.

Все поединки официально утверждены. Нынешний турнир UFC Fight Night 280 (с участием Алмабаева и Алмахана) — это уже второй визит промоушена в столицу Азербайджана.

Ранее своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился Асу Алмабаев.