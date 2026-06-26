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    Астрономы обнаружили «суперпушистые» планеты

    Астрономы обнаружили планеты, которые больше Юпитера, но легче сахарной ваты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

    Астрономы обнаружили «суперпушистые» планеты
    Фото: NASA

    Две планеты находятся на расстоянии более 1000 световых лет от Земли. Это крупнейшие планеты вне Солнечной системы (экзопланеты), когда-либо обнаруженные человеком.

    Также это самые легкие планеты среди известных нам, заявила руководительница исследования Джордж Дрансфилд из Оксфордского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

    — Плотность этих двух планет сравнима с хорошей порцией пены для бритья, только что выдавленной из баллончика, — сказала Дрансфилд.

    Дрансфилд предполагает, что планеты выглядят белыми или голубыми, а состоят они главным образом из водорода и гелия. Однако для уточнения их химического состава потребуются последующие наблюдения. 

    Планеты-суперпухи считаются редкостью: среди 6300 обнаруженных экзопланет в каталоге NASA их менее 40.

    — Изучая экзотические системы с редкими типами планет, мы добавляем еще одну деталь к головоломке формирования планет и лучше понимаем наше место во Вселенной, — подчеркнула Дрансфилд.

    Ранее мы рассказывали о ретроградных планетах в 2026 году, а также чем они грозят людям. 

    Планеты В мире Астрономия Мировые новости Космос
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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