Астрономы обнаружили «суперпушистые» планеты

Астрономы обнаружили планеты, которые больше Юпитера, но легче сахарной ваты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

Две планеты находятся на расстоянии более 1000 световых лет от Земли. Это крупнейшие планеты вне Солнечной системы (экзопланеты), когда-либо обнаруженные человеком.

Также это самые легкие планеты среди известных нам, заявила руководительница исследования Джордж Дрансфилд из Оксфордского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

— Плотность этих двух планет сравнима с хорошей порцией пены для бритья, только что выдавленной из баллончика, — сказала Дрансфилд.

Дрансфилд предполагает, что планеты выглядят белыми или голубыми, а состоят они главным образом из водорода и гелия. Однако для уточнения их химического состава потребуются последующие наблюдения.

Планеты-суперпухи считаются редкостью: среди 6300 обнаруженных экзопланет в каталоге NASA их менее 40.

— Изучая экзотические системы с редкими типами планет, мы добавляем еще одну деталь к головоломке формирования планет и лучше понимаем наше место во Вселенной, — подчеркнула Дрансфилд.

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