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Астронавт NASA поздравил Казахстан с Днем Независимости с МКС

17 Декабря 2021 13:28
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Астронавт NASA поздравил Казахстан с Днем Независимости с МКС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравил Республику Казахстан с 30-летием Независимости, а также 30-летием дружбы с США прямо с борта Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я невероятно счастлив поздравить Казахстан с празднованием 30-летия Независимости, а также 30-летия казахстано-американских отношений от своего имени и от имени моего экипажа», - отметил Марк Ванде Хай в своем поздравлении, находясь на борту МКС.

Он подчеркнул, что 30 лет назад Соединенные Штаты стали первой страной, признавшей независимость Казахстана, добавив, что с тех пор двум странам удалось установить тесные взаимоотношения и сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая освоение космоса.

«Мне посчастливилось стартовать с космодрома Байконур в Казахстане на эту грандиозную орбитальную лабораторию дважды. Благодаря поддержке Казахстана мы продолжили важную работу и постоянное пребывание людей на борту МКС», - добавил астронавт NASA .




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Автор:

Татьяна Кудренок

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