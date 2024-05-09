AstraZeneca отзывает вакцину от Covid по всему миру

Вакцина Oxford-AstraZeneca Covid отзывается во всем мире спустя несколько месяцев после того, как фармацевтический гигант впервые признал в судебных документах, что она может вызывать редкий и опасный побочный эффект, передает агентство Kazinform со ссылкой на британский The Telegraph.

Вакцину больше нельзя использовать в Европейском Союзе после того, как компания добровольно отозвала свое «маркетинговое разрешение». Заявление об отзыве вакцины было подано 5 марта и вступило в силу 7 мая текущего года.

Аналогичные заявки будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и в других странах, которые одобрили вакцину, известную как Ваксеврия (Vaxzevria - прим. ред.).

Решение отозвать его положило конец использованию этого укола, который экс-премьер Великобритании Борис Джонсон провозгласил «триумфом британской науки» и которому приписывают спасение более шести миллионов жизней.

В AstraZeneca заявили, что вакцина снимается с рынков по коммерческим причинам. В нем говорится, что вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми вариантами.

В последние месяцы Ваксеврия подверглась пристальному вниманию из-за очень редкого побочного эффекта, который вызывает образование тромбов и снижение количества тромбоцитов. В судебных документах, поданных в Высокий суд в феврале, компания AstraZeneca признала, что вакцина «в очень редких случаях может вызвать СТШ» (Синдром токсического шока - прим. ред.).

TTS – что означает «тромбоз с синдромом тромбоцитопении» – был связан как минимум с 81 смертельным исходом в Великобритании, а также с сотнями серьезных травм. В суд против AstraZeneca подали иск более 50 предполагаемых жертв и скорбящих родственников.