Астану с рабочим визитом посетит Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Сагынбека Абдумуталипа, темой саммита является «Общие горизонты. Диалог Центральной Азии и Италии во имя глобальной стабильности».

Саммит нацелен на обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Италии.

В его работе планируется участие глав государств Центральной Азии, а также председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони.

Ранее сообщалось, что в Астане обсудили перспективы сотрудничества в преддверии второго саммита «Центральная Азия — Китай», который пройдет в июне этого года в столице Казахстана.