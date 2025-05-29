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    16:44, 29 Май 2025 | GMT +5

    Астану с рабочим визитом посетит Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 30 мая в рамках рабочего визита в Казахстан примет участие в первом саммите «Центральная Азия – Италия», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Садыр Жапаров
    Фото: Акорда

    По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Сагынбека Абдумуталипа, темой саммита является «Общие горизонты. Диалог Центральной Азии и Италии во имя глобальной стабильности».

    Саммит нацелен на обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Италии.

    В его работе планируется участие глав государств Центральной Азии, а также председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони.

    Ранее сообщалось, что в Астане обсудили перспективы сотрудничества в преддверии второго саммита «Центральная Азия — Китай», который пройдет в июне этого года в столице Казахстана.

    Теги:
    Кыргызстан Садыр Жапаров
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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