Астану посетили более 1,6 млн туристов в 2025 году

Астана укрепила позиции на туристическом рынке Азии. В 2025 году столицу посетили более 1,6 млн туристов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В Шанхае с 26 по 28 мая 2026 года проходит международная туристическая B2B-выставка ITB China 2026 — одна из ключевых профессиональных площадок, ориентированных на развитие въездного и выездного туризма с фокусом на китайский рынок. В рамках выставки Астана представлена как динамично развивающееся международное туристское направление.

По итогам 2025 года Астану посетили более 1,6 млн туристов, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Основной туристический поток формируют гости из Китая, Турции, России, Германии и США.

На сегодняшний день в городе функционируют более 310 гостиниц, включая международные сети и 2 255 объекта общественного питания, из которых 525 — рестораны (по данным Бюро национальной статистики РК). Город демонстрирует устойчивое развитие гостиничного и ресторанного сектора, повышение качества сервиса и внедрение международных стандартов.

Отдельно отмечается развитие MICE-сегмента: в 2025 году в столице проведено порядка 190 международных мероприятий с совокупной аудиторией более 150 тыс. участников, что подтверждает укрепление позиций Астаны как регионального центра делового туризма.

В экспозиции столицы участвуют ведущие казахстанские и международные компании туристской индустрии: Air Astana, Luxury Services Kazakhstan, Shef Tour, Beijing Palace Soluxe Hotel Astana, SAAD Hotel Astana, Kazzhol Astana Hotel, EZ Tours, Kontakt Agency, Wyndham Garden, KompasTour Operator и Complete Service Tourism Company.

В рамках деловой программы делегацией Астаны будет проведено более 100 B2B-встреч с международными туроператорами, MICE-компаниями и профильными партнерами, направленных на расширение туристских потоков и укрепление позиций столицы на рынке Азии.

— Участие Астаны в ITB China 2026 направлено на дальнейшее усиление международного бренда столицы как конкурентоспособного туристского и делового направления на рынке Азии, — отметил заместител председателя Правления Центра развития туризма «Astana Tourism» Олжас Ибраев.

Ранее сообщалось, что новые ориентиры развития казахстанского туризма обозначили в Алматы.