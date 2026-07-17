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    Астану и Алматы накроет грязный воздух

    17 июля 2026 года днем в Алматы и ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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    Фото: Алматы әкімдігі

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее объявили штормовое предупреждение на 17 июля в 15 регионах Казахстана.

    Загрязнение воздуха Казгидромет Астана Экология Алматы
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор