Астану и Алматы накроет грязный воздух

17 июля 2026 года днем в Алматы и ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».