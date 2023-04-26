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Астанчанина задержали с наркотиками на границе в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 18:51
Астанчанина задержали с наркотиками на границе в Туркестанской области Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанина задержали с наркотиками на границе в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

К полицейским Сарыагашского района поступило сообщение от сотрудников пограничной службы КНБ РК из контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» о том, что житель Астаны попытался пронести наркотические средства. Мужчина собирался перейти границу из Казахстана в Узбекистан, а установили его с помощью служебной собаки по кличке Телли.

Стражи порядка обнаружили у подозреваемого в кармане в 12 сигаретах содержимое, похожее на наркотическое вещество. Согласно экспертизе, наркотиком оказалась высушенная марихуана, общим весом около 5 гр.

Данный факт зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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