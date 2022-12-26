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Астанчанин продал свой автомобиль и через год его угнал

26 Декабря 2022, 17:50
Астанчанин продал свой автомобиль и через год его угнал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции района Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего парня, причастного к угону автомобиля Daewoo Nexia. В ходе расследования установлено, что транспортное средство ранее принадлежало ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Год назад водитель обменял автомашину с иностранным учетом, на авто с казахстанским учетом. Однако, через некоторое время автомобиль сломался, из-за чего между водителями произошел конфликт. На днях, просматривая сайт по продаже автомобилей, парень наткнулся на объявление о продаже своего ранее проданного авто. Недолго думая, водитель решил угнать машину и направился по месту жительства потерпевшего. Запасными ключами он пытался завести автомобиль, но не смог и воспользовался услугами манипулятора. Но чуть позже мужчина все же смог завести авто и угнал машину самостоятельно.

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый дал признательные показания. Проверяется его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Фото: polisia.kz


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