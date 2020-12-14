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Астанчане  вывесили на балконах флаги

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Декабря 2020, 22:00
Астанчане  вывесили на балконах флаги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан астанчане поддержали челлендж «Менің Туым. Менің Отаным!», передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба акимата столицы в Instagram , горожане вывесили на балконах флаги в поддержку акции.

«Сегодня мы все объединись в знак уважения и любви к своей Родине! В такие моменты особенно чувствуется единый дух, патриотизм. Я поздравляю казахстанцев с Днём Независимости, желаю всем благополучия и процветания», - сказала жительница столицы Улжан Мырзагелдиева.
В челлендже также участвуют десятки НПО и других организаций. Таким образом горожане поздравляют казахстанцев с предстоящим праздником и призывают поддержать акцию. Активность можно проявлять и через социальные сети, опубликовав посты, фото, видео и истории, связанные с флагом РК под хештегами #МеніңТуым #МеніңТуымМеніңОтаным #МойФлагМояРодина.


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