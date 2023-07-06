Астанчане составили портрет города

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астана – это город больших возможностей, куда стекаются жители разных городов, порой, чтобы найти себя и свое предназначение. С этим городом связано не одно культурное или масштабное по величине политическое событие. Жители связывают с ней свое будущее. Корреспондент МИА «Казинформ» провела блиц-опрос.

Астанчанам задали следующие вопросы:

- Как бы они описали Астану одним словом?

- Что нужно взять с собой, приезжая сюда?

- Ваше любимое место в столице?

- Как отличить истинного астанчанина от других?

- Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как в Астане…

- Без чего невозможно представить Астану?

- Как проведете праздник и ваши пожелания?

Абдулла:

«Астана – это город-офис. Мое любимое место в Астане – это заведение «Пикабу». Если вы даже приезжаете летом, обязательно нужно взять с собой куртку. Потому что погода переменчивая. Истинный астанчанин, наверное, живет на правом берегу. Если на левом, то приезжий. Можно бесконечно смотреть на то, как здесь строят Абу-Даби плаза. Астану не представляю без государственного квадрата, где министерские дома, Ак Орда и другие государственные объекты. На праздник улетаю в Алматы, потому что там больше развлечений, чем здесь. Я же говорю, это город-офис. В Астане продуктивно работаешь, в Алматы только отдыхать. Хочу, чтобы наша столица процветала. Все больше инвестиций вкладывали. Хочу, чтобы и другие города развивались как Астана. Пусть у нас все будет хорошо».

Нариман:

«Астана – это ветер. Мне очень нравится Триатлон-парк. Наверное, приезжая в столицу, обязательно нужно взять с собой спортивный зимний костюм. Если вы приедете в нем в другой город, все сразу поймут, что вы из Астаны. Истинного астанчана можно узнать по длинной куртке. Конечно же, можно бесконечно смотреть на то, как строится ЛРТ. Астану не представляю без ветра. Хочу поздравить казахстанцев с Днем столицы! Хочу пожелать всего самого прекрасного: добивайтесь успеха, будьте такими яркими как наш город».

Денис и Наташа:

«Астана - очень развивающийся, контрастный город. Мы были здесь шесть лет назад, и с тех пор город неузнаваемо изменился. Мы приехали из России. Хотим провести здесь День столицы, слышали об этом празднике. Хотим погулять по городу. Желаем городу также процветать, расти, развиваться!».

Раушан:

«Астана – это холод. Мое любимое место в Астане – Ботанический сад. Приезжая сюда в первый раз, обязательно нужно взять шубу. Истинного астанчанина можно сразу отличить: он тепло одет всегда, даже в минус 40 и плюс 30. Можно бесконечно смотреть на то, как в столице дует ветер. Астану сложно представить без улыбчивых людей. В День столицы буду дома, а потом схожу на концерты. Хочу, чтобы наша столица расцветала, а люди, которые приезжали, оставались здесь, работали во благо столицы и облагораживали город».

Аскар и Асет:

«Астана – это будущее. Наше любимое место в столице – Набережная, поэтому без Набережной сложно представить Астану. Практически каждый вечер проводим здесь. Приезжая сюда в первый раз, нужно взять с собой побольше денег и хорошее настроение. Истинный астанчанин понимает, где правый берег, а где левый берег. Можно бесконечно смотреть на то, как в Астане становится красиво, особенно ночью. Хотели бы отпраздновать день рождения столицы с родителями, а потом погулять с друзьями. Хочется пожелать, чтобы все были счастливы, страна развивалась, чтобы появилось больше велодорожек».

Глория:

«Астана – это дом. Набережная – одна из любимых мест в столице. Обязательно нужно взять с собой зонтик и куртку, приезжая в столицу. Истинный астанчанин отличается тем, что он постоянно в движении, загруженный делами. Это больше деловой город. Можно бесконечно смотреть на то, как в Астане меняется погода. Так как это мой родной город, сложно представить ее без этой атмосферы. Атмосфера города мне очень нравится. Проведу праздник с семьей. Хочется, чтобы у всех было все хорошо, чтобы все наслаждались своей жизнью и были готовы к любой погоде».

Камила:

«Астана ассоциируется с «Хан Шатыром». Любимое место в Астане – ЖК «Номад». Первое, что нужно взять – деньги и настроиться на отдых. Истинный астанчанин отличается от других тем, что одет максимально просто и неброско. Можно бесконечно смотреть на то, как в Астане строятся дома. Столицу невозможно представить без простора, без длинных улиц, без бесконечного движения машин, строящихся зданий, самокатчиков, круглосуточных супермаркетов. На день рождения столицы собираюсь сходить на концерт. Мои пожелания столице – чтобы она также процветала, привлекала людей, давала возможность для развития людям».

Балажан:

«Астана – это молодость. Мое любимое место в Астане – левый берег. Приезжая в Астану, нужно обязательно взять с собой побольше денег. Истинные астанчане отличаются тем, что они более деловые. Можно бесконечно смотреть на то, как в Астане строится ЛРТ. Астану не представляю без «Байтерека», это как символ города. Желаю в этот праздник всем добра, исполнения желаний, чтобы город процветал и радовал жителей и гостей Казахстана».

Калдыбай и Алмагуль:

«В Астане особенный воздух, и люди тут особенные. Астана – это город мечты. Астана – это город молодежи. Тут очень много мест для отдыха. Мы любим центр города, гулять в парке. В Астане нужно быть готовым к любой погоде. Астанчане отличаются тем, что они культурные, хорошо разговаривают на казахском языке. С каждым годом столица динамично развивается. Астану сложно представить без «Байтерека», «Хан Шатыра», ЭКСПО. Здания очень интересные, дизайн необычный. Возникает ощущение, что находишься в другой стране, когда приезжаешь в первый раз. В День столицы сходим на концерт. Желаю в этот праздник всем благополучия, пусть наша столица становится красивой с каждым днем. Мы любим Астану».





Как отмечал аким столицы Женис Касымбек, город Астана стал одним из важных проектов страны. Астана превратилась в центр притяжения бизнеса, культуры, трудолюбивых людей и инвестиций. С последним связаны появляющиеся в стране различные культурные и спортивные объекты.

За 25 лет валовый продукт города составил 22 млрд долларов или 10 триллионов тенге, а промышленность достигла 4,3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, как Астана изменится в ближайшие годы.