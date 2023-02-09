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Астанчане считают плохое качество угля причиной смога в городе

9 Февраля 2023, 15:38
Астанчане считают плохое качество угля причиной смога в городе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одной из причиной смога и серной копоти назвали плохое качество угля в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи акима Астаны Жениса Касымбека с населением Байконурского района жители пожаловались на плохое качество угля.

«Я хочу ответить людям, которые живут в благоустроенных домах, это не мы виноваты, мы в частных домах живем, что такая копать идет, это такое топливо в город завозят. Когда нам будут качественное топливо завозить? Раньше шубаркульский брали уголь, у нас еле-еле из трубы дымок был, а сейчас черная копать идет. Это уже три года подряд продолжается. Как-будто мазутом мажут этот уголь. Тепла нету вообще, что творится, не понятно, дышать дома нечем. Такое ощущение, что на экспорт отправляют хороший уголь, а нам такой оставляют», - сказала жительница столицы.

На что аким пообещал проверить этот вопрос.

«На экспорт практически шубаркульский уголь не отправляется», - заверил Женис Касымбек.

Градоначальник дал поручение соответствующим органам - проверить точки продажи угля на соответствие качеству.

«Отработайте и проверьте с того участка, где они берут. Разберитесь и проверьте, соответствует требованиям или нет», - подчеркнул Женис Касымбек.


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