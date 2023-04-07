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Астанчанам напомнили о правилах пожарной безопасности

Мейрамбек Байгарин
7 Апреля 2023, 12:45
Астанчанам напомнили о правилах пожарной безопасности Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разведение костров, сжигание мусора должны осуществляться не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Еркин Отаргалымулы на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с правилами пожарной безопасности разведение костров, сжигание отходов и тары осуществляются на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений. Лицо, нарушившее вышеуказанный пункт, привлекается к административной ответственности в соответствии со статьей 410 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», – сказал Е.Отаргалымулы.

Спикер отметил, что бытовой мусор нужно вывозить на специальный полигон, чтобы не создавать пожароопасную ситуацию.

Также Е.Отаргалымулы напомнил, что граждане, выезжающие за города для проведения активного отдыха на природе, должны соблюдать правила пожарной безопасности. Место для костра должно быть очищено от сухой травы. Не рекомендуется разжигать костры в ветреную погоду, в «Зеленом поясе». После приготовления пищи на костре нужно затушить огонь водой или землей. В 2021-2022 годах были случаи, когда из-за возгорания сухой травы пожар распространялся на жилые строения.


Астана   Пожар   ДЧС  
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