Астанчан призвали быть бдительными при выборе компании, проводящей газ в дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведется активное подключение домов к газу. Однако были выявлены случаи, когда частные компании, осуществляющие строительно-монтажные работы для проведения голубого топлива внутри дома, работают недобросовестно. Жителей города призывают быть бдительными при выборе компании, проводящей газ в дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Жителей города призывают быть бдительными и по всем интересующим вопросам обращаться в районные акиматы, где можно получить информацию о газификации и компаниях, имеющих соответствующие лицензии», - сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

Ранее астанчане пожаловались на подрядчиков, которые взяли деньги для проведения газа к дому и не выполнили свою работу.

«Я житель жилого массива «Коктал». В прошлом году заключил договор с компанией «Батыс строй проект» на газификацию. Компания приняла от меня деньги, но работы так и не произвела. Пришлось в этом году повторно заключить договор с другой компанией, чтобы закончить работы. Они пришли, добросовестно все подключили, провели, и я сейчас пользуюсь газом», - рассказал житель района Сарыарка города Нур-Султана Дастан Рыспеков.

По информации заместителя акима района Сарыарка Еркина Курмана, в рамках газификации столицы свою деятельность осуществляют более 70 частных компаний, имеющих соответствующую лицензию на проведение строительно-монтажных работ.

«Из них активную деятельность на территории района осуществляют 29 компаний. На сегодня полностью газифицировано почти 1000 домов. Однако необходимо отметить, что в ходе реализации программы газификации жители района сталкиваются с недобросовестными частными компаниями, осуществляющими свою деятельность в данной сфере. То есть при заключении с ними договорных обязательств недобросовестные частные компании получают часть денежных средств, либо 100%-ую оплату и, не проведя на должном уровне необходимую работу, скрываются. Данные таких компаний к нам поступают от жителей района. На базе акимата района Сарыарка сформирован штаб, где мы полностью проводим анализ этих обращений и предоставляем данные в компетентные правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Кроме того, нами инициируются письма в управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города с целью исключения данных компаний из открытого перечня компаний, которые предоставляют вышеуказанные услуги. Эта работа проводится для того, чтобы другие жители района не столкнулись с недобросовестными подрядчиками и не несли материальный ущерб», - прокомментировал Еркин Курман.

В случае, если горожане затрудняются в выборе компании или возникают дополнительные вопросы в сфере газификации в целом, можно обратиться в районный акимат и получить необходимую консультацию.

Стоит отметить, что по выявленным фактам неисполнения компаниями обязанностей по проведению газа, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В настоящее время в полицию поступили заявления от двух жителей столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции города Нур-Султана Эльмира Шауленова.

«Чтобы не попасть в руки мошенников, необходимо тщательно подходить к выбору той организации, которая будет производить монтажные работы, проверять техлицензию, все документы, каждый пункт договора тщательно прочитать. Мы открыты, можно прийти к нам в акимат, посоветоваться, узнать, что это за компания, стоит ли с ней работать. У нас есть перечень всех компаний, которые имеют соответствующую лицензию по городу Нур-Султану. Даже при наличии лицензии есть компании, которые некачественно или не в срок выполняют монтажные работы. За время проведения газификации столицы определился топ компаний, которые проявили себя порядочными, которые выполняют работу в срок по адекватным ценам, делая скидки для социально-уязвимых слоев населения. Мы такой список ведем и знаем», - добавил руководитель отдела жизнеобеспечения района Алматы Нуржан Какимбеков.