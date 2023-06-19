Астанчан попросили не выходить на улицу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за горения сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону Косшы в городе наблюдаются клубы дыма и запах гари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

«Управление общественного здравоохранения города призывает жителей воздержаться от выхода на улицу без необходимости, закрыть окна в квартирах, на улице надевать маски. Данные рекомендации в первую очередь касаются людей с заболеваниями органов дыхания», - сообщили в ведомстве.

Пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и порядка 40 ед. техники.

Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит сухостой.

Позже в ДЧС добавили, что пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.