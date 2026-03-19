Казахстанцев обманули на миллионы тенге под видом паломничества в Мекку
В Астане начато досудебное расследование по факту мошенничества в отношении 27-летнего мужчины, работавшего в туристической компании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
По предварительным данным, подозреваемый обещал гражданам организовать паломническую поездку в священный город Мекка в Саудовской Аравии.
Под предлогом оформления путевок, виз и приобретения авиабилетов он получал от потерпевших денежные средства заранее. Однако обещанные услуги оказаны не были, а полученные средства он присвоил.
В настоящее время установлено 13 эпизодов. Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 200 тысяч тенге. Не исключается, что в ходе расследования количество потерпевших может увеличиться.
По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательно проверять наличие лицензии у компании, условия договора и платежные документы при оформлении паломнических и туристических услуг, а также обращаться только к официально зарегистрированным туристическим операторам.
В прошлом году в полицию Алматы с заявлением обратились 33 человека. Мошенник, позиционируя себя руководителем туристической фирмы, заключал фиктивные договора о предоставлении услуг по отправке паломников в умру.