Казахстанцев обманули на миллионы тенге под видом паломничества в Мекку

По предварительным данным, подозреваемый обещал гражданам организовать паломническую поездку в священный город Мекка в Саудовской Аравии.

Под предлогом оформления путевок, виз и приобретения авиабилетов он получал от потерпевших денежные средства заранее. Однако обещанные услуги оказаны не были, а полученные средства он присвоил.

В настоящее время установлено 13 эпизодов. Общий материальный ущерб составил 2 миллиона 200 тысяч тенге. Не исключается, что в ходе расследования количество потерпевших может увеличиться.

По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательно проверять наличие лицензии у компании, условия договора и платежные документы при оформлении паломнических и туристических услуг, а также обращаться только к официально зарегистрированным туристическим операторам.

В прошлом году в полицию Алматы с заявлением обратились 33 человека. Мошенник, позиционируя себя руководителем туристической фирмы, заключал фиктивные договора о предоставлении услуг по отправке паломников в умру.