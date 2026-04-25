Астана запустила AI-платформу Smart City для управления городом в реальном времени

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, система в течение двух с половиной месяцев проходила тестирование, после чего переведена в боевой режим. В рамках проекта в городе вдвое увеличено количество видеокамер, которые теперь оснащены функциями видеоаналитики.

— Система позволяет в режиме реального времени отслеживать происходящее в городе и оперативно реагировать на аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, теплоснабжением, газом и электросетями, — отметил он.

Платформа объединяет данные с камер наблюдения, датчиков и информационных систем коммунальных и экстренных служб. Все сигналы поступают в ситуационный центр, откуда направляются ответственным исполнителям. Кроме того, система позволяет контролировать качество и скорость работы коммунальных служб, включая уборку снега и вывоз мусора.

В сфере дорожной безопасности Astana Smart City распознает до 15 видов нарушений. В работе задействовано более 60 тысяч камер видеонаблюдения.

По словам генерального директора компании-разработчика Presight Томаса Прамотедхама, над созданием платформы в течение полутора лет работали около 60 казахстанских инженеров совместно с международной командой.

— Астана является ключевой площадкой для демонстрации возможностей проекта в Центральной Азии. В дальнейшем планируется масштабирование решения в другие регионы страны, — сказал он.

В рамках проекта также создан дата-центр, обеспечивающий как текущие, так и перспективные потребности столицы. На его базе функционируют сервисы искусственного интеллекта, способствующие дальнейшему развитию системы.

Отмечается, что платформа применяется и в сфере транспортного планирования. Система анализирует транспортные потоки и загруженность улиц, что позволяет профильным органам принимать решения по изменению схем движения и развитию дорожной инфраструктуры.

Как подчеркнул руководитель управления цифровизации и государственных услуг Астаны Берик Ахметов, использование предиктивной аналитики позволяет принимать решения без необходимости обращения граждан в государственные органы.

Проект реализован за счет частных инвестиций. В дальнейшем аналогичные решения планируется внедрять и в других регионах Казахстана.

