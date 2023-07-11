Астана задает темпы развития всем регионам Казахстана - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что в этом году главный город страны отметил свое 25-летие, и за четверть века Астана превратилась в современный мегаполис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Столица растет с каждым днем. Согласно прогнозу, в ближайшие годы численность населения достигнет 1,5 миллиона человек, возможно, эта цифра будет превышена.

– Этот прогноз не был в полной мере принят в расчет при разработке генерального плана города. Конечно, стремительное развитие столицы – позитивное явление. Однако в настоящее время городская социальная инфраструктура испытывает серьезную нагрузку. Многие проблемы не решаются годами, и жители знают об этом. Поэтому и Правительство, и акимат должны приложить все усилия для их разрешения, в том числе с привлечением представителей общественности. Процветание Астаны, повышение качества жизни ее жителей – наша общая с вами задача, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, мегаполис задает темпы развития всем регионам Казахстана. Столица во многих вопросах, в том числе и по уровню жизни, является ориентиром для других городов страны. Поэтому требуется системная работа госорганов для решения накопившихся проблем.

Глава государства обозначил приоритетные направления дальнейшего развития Астаны. Первым делом необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы.

– Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе. Причиной подобного плачевного результата стала либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать неуемным запросам и жажде прибыли застройщиков. Прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей. Избежать коллапса удалось по большей части благодаря теплой зиме. При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение. Развитие инженерной инфраструктуры городов во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия. Женис Махмудулы, в начале года Вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие. Вследствие недальновидности и бездействия местных властей сегодня мы вынуждены в «пожарном» режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения, – отметил Президент.

Он подверг критике крайне низкие темпы строительства инфраструктурных объектов в столице. Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперед.

– Правительству следует держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах. Нельзя допустить повторения ситуации, когда в Экибастузе жители остались без тепла в 30-градусный мороз. Уже середина лета, времени осталось не так много, поэтому все необходимые работы должны быть завершены до начала зимнего сезона. Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране. Для этого требуется эффективная и слаженная работа центральных и местных исполнительных органов, а также ответственный подход подрядчиков и собственников теплоисточников, – подчеркнул Глава государства.

По его мнению, важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны. Дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо.

– Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Сегодня столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет, что крайне рискованно. Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти, и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два. Кроме того, водохранилище сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства. Нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Все работы должны быть проведены незамедлительно, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Он подверг критике деятельность министерства экологии за неисполнение поручения по проведению комплексной работы по обеспечению города водой. Профильное ведомство должно принять конкретные меры.

– Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии, – отметил Президент.

Правительству совместно с акиматом поручено со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города, а также вести поиск альтернативных способов обеспечения Астаны водой.

В своем выступлении Глава государства призвал упорядочить сферу жилищного строительства. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья. Несмотря на высокие темпы застройки, ее качество оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем.

– Приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан. Из-за отсутствия системного подхода к развитию города участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы, – отметил Президент.

Он поручил завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Также обозначена проблема ветхих и аварийных домов в городе.

– Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега – старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны. Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же, со своей стороны, должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. Таким образом, общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья. Кроме того, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо «выравнивать» ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества, – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность принятия действенных мер для формирования единого архитектурного облика столицы. По его словам, строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика. Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики.

– Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық. Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы. Алматы перестает быть зеленым городом, а Астана должна стать зеленым городом. Стратегическая ось нашей столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала должна стать одним большим и уютным зеленым парком. Соответствующим образом следует облагородить и благоустроить все близлежащие улицы и дворы. В целом, новые районы столицы, такие как микрорайон Жагалау и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены. Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине, – указал на проблемные вопросы Глава государства.

По мнению Президента, огромное значение имеет озеленение города. Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году.

Кроме этого, следует обеспечить неуклонное повышение качества жизни горожан. Все жители Астаны должны иметь равный доступ к инфраструктуре: объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также паркам и общественным пространствам.

– Зачастую люди до последнего не обращаются за медицинской помощью из-за очередей в поликлиниках и дороговизны услуг в частных клиниках. Все это оказывает негативное влияние на здоровье горожан.Для исправления ситуации считаю важным поддержать предложение о строительстве в столице третьей многопрофильной больницы. Огромное значение имеет доступность качественных образовательных услуг. Устроить ребенка в школу или садик в Астане – все еще проблема. Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трехсменное обучение, что уже недопустимо. Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования. В то же время в столице катастрофически не хватает квалифицированных педагогических кадров – ежегодный дефицит достигает одной тысячи специалистов. Поэтому считаю своевременным предложение о создании в Астане педагогического вуза, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в условиях современной цифровой цивилизации и экономики знаний одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету.

– Однако стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы, – считает лидер Казахстана.

Наряду с этим в ходе совещания были обозначены проблемные вопросы работы общественного транспорта и загруженности дорог, реализации проекта LRT. Правительству совместно с акиматами столицы, Акмолинской и Карагандинской областей поручено рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации. Глава государства полагает необходимым на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере. Нужно стремиться к повышению качества жизни в населенных пунктах – спутниках столицы, чтобы они были достаточно комфортными для всех. Президент указал, что озвученные сегодня задачи необходимо выполнить своевременно и качественно. Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны.

В ходе совещания выступили аким Астаны Женис Касымбек, первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.