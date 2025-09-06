Астана укрепляет статус центра глобальной духовной дипломатии

Эволюция инициативы

В Астану приедут представители крупнейших конфессий, международных организаций, президенты и ведущие теологи. В центре обсуждений – борьба с экстремизмом, устойчивое развитие и влияние цифровой эпохи на духовную жизнь. Впервые на столь высоком уровне будут рассмотрены риски виртуального мира.

Сегодня около 6 млрд человек считают себя верующими. В Индонезии или Нигерии религиозность достигает 99%, тогда как в Китае – лишь 17%. В странах, где вера играет ключевую роль, слово духовных лидеров порой весомее официальной политики, и значение таких встреч трудно переоценить.

В отличие от международной политики, где существует множество переговорных площадок, религиозных форматов крайне мало. Поэтому внимание мира приковано к Астане, где Казахстан укрепил репутацию посредника и инициатора глобального диалога.

Первый съезд прошел в 2003 году и собрал 17 делегаций из 13 стран и закрепил регулярность встреч. В 2006 году был открыт Дворец мира и согласия, а в 2009-м учрежден Совет религиозных лидеров.

С годами форум расширял масштабы и укреплял институты. В 2015 году к диалогу подключились политики, а документы съезда вышли на уровень ООН. В 2018-м акцент сместился на безопасность и просвещение, а в 2022-м принятая декларация была направлена в Генассамблею ООН. За два десятилетия Казахстан превратил эту инициативу в один из своих самых узнаваемых дипломатических брендов.

Миссия, признанная миром

Своим взглядом на историю и значение съезда поделилась Гульсана Кожабай, председатель правления Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

– Это наша миссия, обоснованная историческим контекстом, национальным контекстом, общим международным контекстом, который складывался в те годы. Как известно, это были очень сложные годы после терактов 11 сентября в Нью-Йорке, когда религиозный экстремизм, терроризм, рост межрелигиозного, межконфессионального противостояния уже вышел на глобальный уровень, – отметила она.

По ее словам, дополнительным импульсом стал визит Папы Римского Иоанна Павла II в Казахстан в 2001 году, совпавший с терактами в США.

– Тогда Папа Римский очень тонко подловил историческую миссию Казахстана, когда он сказал, что вы страна диалога, вы мост между народами, между религиями. Конечно, он понимал нашу историю, в прошлом через нашу территорию проходил Великий шелковый путь, который объединял народы. И так совпали все международные события, что именно Казахстан запустил уникальную диалоговую площадку глобального уровня в тот период, – считает Г. Кожабай.

По ее мнению, проведение первого съезда стало переломным моментом в восприятии Казахстана за рубежом.

– Мы фактически заявили о себе совсем с другой стороны, что мы можем объединять и создавать атмосферу доверия для тех, кто хочет найти общий язык между собой, – резюмировала эксперт.

Она подчеркнула, что за два десятилетия форум превратился в постоянный и влиятельный институт, укрепивший авторитет Казахстана и внесший вклад в глобальную безопасность.

Религия в цифровую эпоху: вызовы и возможности

Меняющийся религиозный ландшафт и вызовы цифровизации стали темой разговора с профессором индийского университета «Сомайя Видявихар» Рудракшей Сакрикаром. Эксперт подчеркнул значимость предстоящего съезда в Астане и отметил, что площадка стала важным международным событием.

– Я бы сказал, что это очень хорошая возможность для всех нас, для всех людей, которые работают в сфере религиозных исследований, являются религиозными лидерами, чтобы собраться в одном месте. Из моего предыдущего опыта я могу сказать, что это будет очень важным международным событием, – отметил Рудракша Сакрикар.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Профессор обратил внимание на роль социальных сетей в религиозной сфере, назвав их инструментом с двойной природой.

– Социальные сети хороши, если люди используют их правильно. Но в то же время мы наблюдаем, что есть и негативное влияние. Иногда распространяется фейковая информация. Мы должны культивировать осознанность между людьми, чтобы правильно использовать сети, – подчеркнул эксперт.

Говоря о глобальных вызовах, профессор выделил проблему религиозной нетерпимости и важность взаимного знания духовных традиций.

– Проблема в том, что есть разделение между людьми, есть конфликты из-за религии. Но если мы рассмотрим ценности религии, они не должны разделять людей, а создавать гармонию. Поэтому важно знать религиозные ценности друг друга. Создание общего понимания очень важно. Конфликты в основном происходят из-за неправильной интерпретации духовных учений, – отметил Рудракша Сакрикар.

Эксперт выразил уверенность, что съезд в Астане окажет позитивное влияние на международное сообщество и укрепит имидж Казахстана как страны-инициатора глобального диалога.

Религия в цифровую эпоху

Если первые съезды лидеров мировых и традиционных религий в Астане закрепили за Казахстаном статус страны-диалога, то сегодня перед этой площадкой стоят новые вызовы, связанные уже не только с миротворчеством, но и с цифровой эпохой.

Аналитики отмечают, что среди молодежи наблюдается рост числа верующих. Поколение Z – зумеры – демонстрирует большую набожность, чем их родители. Причем среди новообращенных все больше мужчин. Этот феномен уже отразился в работе Астанинского съезда: в скором времени столица Казахстана примет Второй форум молодых религиозных лидеров, где представители нового поколения будут обсуждать глобальные вызовы – насилие, дискриминацию и роль веры в цифровом обществе.

Политолог-религиовед, эксперт Тюркской академии Тимур Козырев отметил, что в условиях цифровизации именно лидеры традиционных религий должны противостоять радикальным движениям.

– Лидеры традиционных религий, очевидно, должны просто доводить до общества правильную информацию о вероучении своих религий, об их истории, об их вкладе в развитие общества. Иметь полноценный доступ к социальным сетям и возможность доводить свое мнение по конкретным вопросам, убедительно ссылаться на корпус священных текстов своих религий, на религиозные авторитеты и проводить просветительскую работу, – отметил Тимур Козырев.

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Он подчеркнул, что глобальные механизмы наподобие ООН пока не обладают достаточным влиянием, чтобы регулировать духовную сферу, и локальные диалоговые площадки вроде астанинского съезда становятся особенно важными.

При этом Козырев отметил, что возможности духовной дипломатии не стоит переоценивать, поскольку первопричины конфликтов зачастую лежат в геополитической или экономической плоскости. Но даже в этом случае слово религиозных лидеров играет важную роль.

Влияние духовной дипломатии на внутреннюю стабильность Казахстана

Роль духовной дипломатии в снижении градуса ненависти и укреплении доверия все же весьма значительна. Казахстан показывает, что эта миссия имеет и внешнеполитическое, и внутреннее измерение.

Политолог Ерсултан Жансеитов напомнил, что многонациональный состав и свобода вероисповедания – фундаментальные основы казахстанской государственности.

– Казахстан – это многоэтническая, многоконфессиональная страна. Это заложено в Конституции – люди вольны выбирать себе религию, и все люди равны вне зависимости от их убеждений, конфессиональных или этнических признаков. Поэтому проведение такого съезда является своего рода еще одним таким кирпичиком укрепления нашей внутренней стабильности, внутреннего единства, – отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что религиозная толерантность в стране имеет глубокие исторические корни. Наследие кочевой цивилизации, где веками сосуществовали разные верования и культуры, стало естественной основой мирного сосуществования и доверия внутри общества.

Отдельное внимание Жансеитов уделил региональной безопасности. Он напомнил, что Казахстан активно участвует в оказании гуманитарной помощи Афганистану, в том числе через программу KazAid.

– Но одновременно ситуация требует также работы с идеологией. Возможен экспорт идеологии. Этот риск есть всегда, поэтому здесь такой комплексный подход, – отметил он.

По словам эксперта, современные вызовы связаны не только с традиционными угрозами, но и с цифровой средой. Здесь, уверен политолог, ключевая задача государства – развивать критическое мышление у общества, чтобы люди могли самостоятельно распознавать деструктивные идеи и вырабатывать к ним «иммунитет».

Фото: скрин с канала Jibek Joly

Завершая, Жансеитов подчеркнул, что духовная безопасность напрямую связана с социальным благополучием. Ухудшение уровня жизни, отметил он, нередко становится почвой для радикальных течений, а значит, решение должно быть комплексным и затрагивать не только религиозную сферу, но и социально-экономическую политику.

В условиях, когда религиозный фактор способен стать как основой для диалога, так и источником конфликтов, особую значимость приобретают площадки доверия. Через пару недель лидеры мировых и традиционных религий вновь соберутся в Астане, чтобы искать ответы на самые острые вызовы – от экстремизма и климатических угроз до влияния цифровой среды.

Форум, начавшийся как встреча духовных лидеров, за два десятилетия превратился в международный бренд Казахстана. Сегодня он объединяет религии, государства и организации, предлагая уникальный инструмент для укрепления доверия и предотвращения кризисов.