Астана – Таллин: когда дипломатия превращается в реальную экономику

Нет выходя к морю, но есть успешная дипломатия

Если проложить маршрут от Астаны до Таллина, то можно увидеть, что нас разделяет около 4 тысяч километров. Но в современном мире расстояния, увы, определяются не по школьному учебнику: от точки А до точки Б. В условиях санкционного противостояния логистические цепочки образуют причудливые зигзаги. И Казахстан становится одним из центров гравитационного притяжения товарных потоков и инвестиций даже не имея выхода к морю – отечественная дипломатия выстраивает широкую партнерскую сеть по всему миру. Переговоры лидеров Казахстана и Эстонии в этом плане укрепляют европейский вектор взаимодействия.

Потенциал сотрудничества, как отметил в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, очень велик. В сфере транспорта и логистики нас интересуют балтийские порты, а Эстония, как заверил Алар Карис, с радостью станет нашим проводником на рынок Евросоюза.

Фото: akorda.kz

Оба Президента отметили наличие определенных препятствий во взаимной торговле, но были оптимистичны в том, что эти проблемы решаемы. В этом контексте отмечалась важность проекта Global Gateway, реализуемого Евросоюзом в целях развития альтернативных транспортных коридоров.

– Таллин рассматривает Астану как партнера, через которого ЕС может поддерживать предсказуемое и устойчивое взаимодействие с Евразией, особенно в условиях геополитической турбулентности и трансформации региональных маршрутов. Транскаспийский коридор один из ключевых альтернативных путей между Европой и Азией. Для Казахстана это стратегическое направление, укрепляющее статус транзитного хаба Евразии. Для Эстонии – возможность диверсифицировать логистику, подключиться к новым цепочкам поставок, – подчеркнул руководитель аналитического центра “Kazakhstan EU Gateway” (Брюссель) Валихан Бахретдинов.

Таким образом, Эстония как часть Евросоюза, заинтересована в сотрудничестве с нашей страной, которая, по формулировке Алара Кариса, является региональным лидером в Центральной Азии.

Транзит помножить на инновации

В условиях возрастающего внимания к региону со стороны мировых центров силы взаимный интерес очевиден и затрагивает он не только транспорт и логистику, но и сферы, где границ значительно меньше – цифровизацию и искусственный интеллект, образование и науку. Сотрудничество с Эстонией, получивший заслуженное признание в качестве инновационной лаборатории ЕС, открывает широкие возможности.

– Эстония лидирует и является хорошим примером создания цифрового государства, цифрового правительства, цифрового общества, открытости, транспарентности и, в целом, гражданского участия, – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Акорде.

Фото: freepik.com

Собственно, уже по составу бизнес-делегации, сопровождавшей Президента Эстонии, становилось понятно, где и в каких сферах ожидается укрепление отношений. В Казахстан прибыли представители 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, а также около десятка представителей образовательной сферы, включая ректоров ведущих эстонских вузов.

О сферах, интересующих Эстонию, можно судить и по сложившейся бизнес-модели – более 80 эстонских компаний, работающих в Казахстане, представляют преимущественно логистику, почтовые услуги и цифровые сервисы.

– Перспективными областями сотрудничества видятся альтернативная энергетика, энергоэффективность и «умные» сети. Эстония – лидер в цифровизации энергетики в ЕС, и ее опыт особенно важен для Казахстана, где энергетическая инфраструктура требует модернизации, а потребление энергии растет. Наш совместный потенциал в области энергоэффективности, «умных» сетей и строительства «умных» городов выше, чем может показаться на первый взгляд. Эстония предоставляет технологии для модернизации, а Казахстан – масштабный рынок Центральной Азии и финансирование, – отметил руководитель исследовательского центра A+Analytics Фархад Касенов.

Цифровизация, как видим, выступает универсальным инструментом трансформации во всех ключевых сферах – от систем государственного управления до оптимизации логистических потоков и транспортных коридоров.

– Если мы масштабируем полученный опыт, разработаем единые цифровые платформы для отслеживания грузов – это позволит интенсифицировать и оптимизировать грузопоток по Среднему коридору, укрепить транспортную связку по линии Казахстан, Каспий, Южный Кавказ, Польша, Латвия, Эстония. Для этого нужно будет провести большую работу по синхронизации тарифных соглашений между железнодорожными администрациями, – подчеркнул эксперт.

Фото: акимат Мангистауской области

Немаловажно и то, что Казахстан играет важную роль в энергетической безопасности ЕС – это поставки нефти и урана.

– Для Эстонии, как для государства Евросоюза, диверсификация источников энергоресурсов критически важна. Казахстан способен стать частью более устойчивой и предсказуемой энергосистемы Европы, особенно на фоне санкций и изменений на мировом энергорынке, – сказал Валихан Бахретдинов.

Все почти как в детской загадке про «А» и «Б», которые сидели на трубе. Нефтяные трубы в современных реалиях, не менее важный фактор стратегической устойчивости...

Бизнес и кадры для цифровой экономики

Говоря об итогах казахско-эстонского бизнес-форума, прошедшего с участием глав государств, можно отметить растущий взаимный интерес. Между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.

Фото: akorda.kz

– Нужно отметить, что эстонский бизнес чувствует себя в Казахстане довольно уверенно и комфортно. У нас успешно работают десятки компаний из этой страны - серьезных, системных, представляющих основу национальной экономики. Они уже добились ощутимых результатов и рассматривают Казахстан как надежное окно в регион. Основа этому - прозрачная и стабильная правовая среда: МФЦА, предсказуемая юрисдикция, и главное - единые правила для всех инвесторов, которые не переписываются под обстоятельства, – подчеркнул советник председателя правления Maqsut Narikbayev University по международным вопросам и инициативам Мирас Жиенбаев.

Алар Карис, сам в прошлом ректор двух университетов, много времени провел в общении с академической средой Казахстана. Прочитал гостевую лекцию в Nazarbayev University, принял участие в казахско-эстонском форуме ректоров. По его итогам подписаны соглашения и меморандумы между шестью вузами Казахстана и Эстонии.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Политолог Валихан Бахретдинов, говоря о взаимодействии с Эстонией в условиях формирования новой цифровой среды, выделил несколько магистральных направлений сотрудничества.

– Во-первых, это совместные образовательные программы и обмены, которые повышают качество подготовки IT-специалистов. Во-вторых, эстонские университеты и колледжи предлагают практико-ориентированные цифровые профессии, востребованные в Казахстане. В-третьих, сотрудничество школ и техникумов помогает внедрять STEM-подходы. Подписанные в ходе визита меморандумы подтверждают, что Казахстан активно интересуется эстонской моделью цифрового обучения и кибер-грамотности, ­– подчеркнул эксперт.

В целом, как сказал Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Акорде, визит Президента Эстонии знаменует новую главу казахско-эстонского взаимовыгодного партнерства. Таллин и Астана действительно становятся ближе, продвигая стратегические инициативы, где транзит умножается на инновации, а дипломатия превращается в экономику будущего.