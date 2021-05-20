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    15:34, 20 Май 2021 | GMT +6

    «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Астана Су Арнасы» предупредила жителей Есильского и Алматинского районов города Нур-Султан о прекращении подачи воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 мая с 22:00 до 22 мая 09:00 часов по всему Есильскому району, частично по району Алматы города Нур-Султан будет прекращена подача холодной и горячей воды. В частности, это проспект Мангилик ел, район Nova city, жилые массивы Заречный, Тельмана, Пригородный, BI Village/ Family Village, а также пр. Кабанбай батыра, а также частично по району Алматы: район аллеи Мынжылдык, жилой массив Юго-Восток, правая сторона, квадрат улиц Калдаякова-Тауелсиздик-Панфилова-Аманжолова», - проинформировали в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

    Эти районы, как отметили в пресс-службе, будут находиться на пониженном давлении в связи с работами по запуску водопроводных сетей.

    «Эти работы нужны для улучшения качества и надежности сетей водоснабжения в условиях застройки столицы», - отметили в «Астана Су Арнасы».

    Жителей столицы также попросили запастись объемом питьевой воды.


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