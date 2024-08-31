«Астана» сыграет с лондонским «Челси» в Лиге конференций УЕФА

В Grimaldi Forum в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы УЕФА, по итогам которой своих соперников узнали все 36 участников, передает агентство Kazinform со ссылкой на UEFA.

Так, футбольный клуб «Астана» проведет три игры дома, в Казахстане — с «Челси» (Англия), «Витория» (Португалия) и ТСЦ (Сербия). И три на выезде — АПОЕЛ (Кипр), ТНС (Уэльс), «Пафос» (Кипр).

Как сообщили в УЕФА, расписание общего этапа будет обнародовано 31 августа, чтобы матчи участников Лиги конференций УЕФА не пересекались с матчами клубов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА из одного города.

Напомним, вчера казахстанский футбольный клуб «Астана» с победой над норвежским «Бранном» вернулся в группу еврокубков.