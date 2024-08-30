ФК «Астана» вернулся в группу еврокубков

Казахстанский футбольный клуб «Астана» с победой над норвежским «Бранном» вернулся в группу еврокубков, передает агентство Kazinform.

Прошедший сегодня в Алматы матч завершился уверенной победой астанчан со счетом 3:0. В первой игре победили норвежцы — 2:0.

Таким образом, «Астана» победила по сумме двух игр (3:2) и завоевала путевку в групповой этап Лиги конференций.

«Астана» стала единственным представителем от Казахстана в «еврокубковой осени».