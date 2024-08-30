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    22:30, 29 Август 2024 | GMT +6

    ФК «Астана» вернулся в группу еврокубков

    ФК «Астана»
    Фото: ФК «Астана»

    Казахстанский футбольный клуб «Астана» с победой над норвежским «Бранном» вернулся в группу еврокубков, передает агентство Kazinform.

    Прошедший сегодня в Алматы матч завершился уверенной победой астанчан со счетом 3:0. В первой игре победили норвежцы — 2:0.

    Таким образом, «Астана» победила по сумме двух игр (3:2) и завоевала путевку в групповой этап Лиги конференций.

    «Астана» стала единственным представителем от Казахстана в «еврокубковой осени».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК «Астана» Алматы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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