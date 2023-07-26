«Астана» с крупным счетом проиграла загребскому «Динамо» в Лиге чемпионов

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - «Астана» со счетом 0:4 проиграла в гостях загребскому «Динамо» в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Sports.kz.

Это самое крупное поражение «Астаны» в Лиге чемпионов с 16 августа 2017 года, когда столичная команда в раунде плей-офф была разгромлена в Глазго (Шотландия) «Селтиком» — 0:5. После этого «Астана» в одном из матчей уступила с разницей в три мяча: это случилось в первом отборочном раунде сезона-2020/21 в противостоянии с белорусским «Динамо» (Брест) — 3:6.

Ответный матч «Астаны» и загребского «Динамо» пройдет 2 августа в столице Казахстана.