Астана приняла первый плац-концерт почетного караула

Перед Президентским центром РК в Астане прошел плац-концерт роты почетного караула и оркестра Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны. По задумке инициаторов, такое действо может стать регулярным и войти в список культурных достопримечательностей города.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

От первых аккордов до последних шагов строевого дефиле – на площади царила торжественная атмосфера. Под звуки национальных маршей и современных композиций, исполненных Президентским оркестром, ротa почетного караула продемонстрировала филигранную слаженность движений, синхронность и военную выправку. Зрители встречали каждое построение аплодисментами, а дети с восхищением смотрели на военных, отбивающих чеканный шаг в такт музыке.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

– Это уникальная инициатива, которая, в случае положительного отклика со стороны общественности, может стать доброй традицией в теплое время года. Она стала результатом многолетнего партнерства между Президентским центром и Службой государственной охраны. Подобный опыт хорошо известен: наши граждане могли наблюдать такие церемонии во время туристических поездок – например, в Анкаре, в мемориальном комплексе Аныткабир, или у стен Московского Кремля во время смены почетного караула, – рассказала заместитель директора Президентского центра Управления делами Президента РК Ботагоз Каипова.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

В мероприятии приняли участие более 120 сотрудников Службы государственной охраны. Для многих присутствующих это стало первым опытом наблюдать столь торжественное военное представление не по телевизору, а вживую.

– В Президентский оркестр проходит тщательный отбор. Все музыканты – с высшим образованием, как правило, выпускники Казахской национальной консерватории имени Курмангазы или Казахского национального университета искусств, – рассказал руководитель духового оркестра Курмет Бейсембаев.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

Репертуар оркестра не ограничивается маршами — он включает в себя самые разнообразные, популярные и современные мелодии.

– Мы специально отбираем материал: прослушиваем музыку, аранжируем, инструментуем и представляем её зрителю, – рассказал К. Бейсембаев.

В завершение представления оркестр исполнил гимн Казахстана. Это был финальный, самый эмоциональный аккорд вечера – момент, когда искусство и патриотизм стали единым целым.

Организаторы в лице Президентского центра Управления делами Президента РК уверяют: это не разовое событие. В перспективе плац-концерты могут стать регулярными и войти в культурный календарь столицы. Организатором мероприятия выступил Президентский центр Управления делами Президента РК.

Фото: Адиль Саптаев/Kazinform

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