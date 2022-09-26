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    12:30, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Астана примет саммит СВМДА в октябре

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На предстоящем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет рассмотрен вопрос трансформации СВМДА в международную организацию. Об этом сообщил исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12-13 октября столица Казахстана примет глав государств и правительств 27 стран-участниц. Здесь они запустят давно назревшую трансформацию СВМДА в полноценную международную региональную организацию, что стало возможным благодаря общему понимаю государствами-членами актуальности нашей работы, важности наших целей и задач. Мы очень рады, что такая воля будет реализована. Есть, разумеется, различные видения, как трансформация будет осуществляться. Всякая трансформация должна начинаться с первого шага, который будет сделан на саммите», - сказал Кайрат Сарыбай в рамках семинара «Борьба с подделкой документов для превенции нелегальной миграции и контрабанды людей», проходящего в столице.

    «При единодушной поддержке всех 27 стран-участниц СВМДА нам удалось значительно обновить каталог мер доверия СВМДА, являющийся основным инструментом для достижения целей по содействию миру и безопасности на континенте», - добавил исполнительный секретарь секретариата.

    В этом году Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии отмечает свое 30-летие. СВМДА, инициированное Казахстаном в 1992 году, в настоящее время объединяет 27 государств-членов и охватывает более 90% территории Азии, генерируя около двух третей мирового ВВП.


    Теги:
    СВМДА Экономика Астана Интеграция и партнерство
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