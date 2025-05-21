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    17:43, 21 Май 2025 | GMT +5

    Астана примет отборочный Кубок Казахстана по борьбе

    С 24 по 30 мая в Астане пройдет Кубок Республики Казахстан по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Астана примет отборочный Кубок Казахстана по борьбе
    Фото: НОК

    В турнире примут участие около 1000 борцов изо всех регионов страны и городов республиканского значения.

    Особо стоит отметить, что в этом году на соревнованиях выступят и именитые спортсмены, представлявшие Казахстан на международной арене, так как основной целью Кубка является отбор спортсменов в состав национальных сборных команд, которые станут основными претендентами на участие в предстоящих мировых первенствах.

    Первые медали разыграют вольники. Затем в борьбу за награды вступят женщины. Завершат турнир «классики».

    Соревнования пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

    Ранее Азамат Даулетбеков, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал бронзовым призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Борьба
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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