Астана примет отборочный Кубок Казахстана по борьбе

В турнире примут участие около 1000 борцов изо всех регионов страны и городов республиканского значения.

Особо стоит отметить, что в этом году на соревнованиях выступят и именитые спортсмены, представлявшие Казахстан на международной арене, так как основной целью Кубка является отбор спортсменов в состав национальных сборных команд, которые станут основными претендентами на участие в предстоящих мировых первенствах.

Первые медали разыграют вольники. Затем в борьбу за награды вступят женщины. Завершат турнир «классики».

Соревнования пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

Ранее Азамат Даулетбеков, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал бронзовым призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания).