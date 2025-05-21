Астана примет отборочный Кубок Казахстана по борьбе
С 24 по 30 мая в Астане пройдет Кубок Республики Казахстан по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В турнире примут участие около 1000 борцов изо всех регионов страны и городов республиканского значения.
Особо стоит отметить, что в этом году на соревнованиях выступят и именитые спортсмены, представлявшие Казахстан на международной арене, так как основной целью Кубка является отбор спортсменов в состав национальных сборных команд, которые станут основными претендентами на участие в предстоящих мировых первенствах.
Первые медали разыграют вольники. Затем в борьбу за награды вступят женщины. Завершат турнир «классики».
Соревнования пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.
Ранее Азамат Даулетбеков, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал бронзовым призером чемпионата Азии в Аммане (Иордания).