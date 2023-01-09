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Астана примет Кубок Казахстана по легкой атлетике

9 Января 2023, 23:00
Астана примет Кубок Казахстана по легкой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра, 10 января, в Астане будет дан старт Кубку Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования будут проходить в манеже легкоатлетического центра Qazaqstan.

Вместе с Кубком параллельно будет проводиться чемпионат страны среди юниоров.

Завершатся соревнования 12 января.

Фото: olympic.kz


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