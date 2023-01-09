Астана примет Кубок Казахстана по легкой атлетике
9 Января 2023, 23:00
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завтра, 10 января, в Астане будет дан старт Кубку Казахстана по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования будут проходить в манеже легкоатлетического центра Qazaqstan.
Вместе с Кубком параллельно будет проводиться чемпионат страны среди юниоров.
Завершатся соревнования 12 января.
Фото: olympic.kz
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