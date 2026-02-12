Астана примет 51-й Конгресс УЕФА в 2027 году

В работе форума в Бельгии принял участие генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория.

Конгресс УЕФА является высшим руководящим органом европейского футбола и ежегодно объединяет представителей 55 национальных ассоциаций. В его рамках принимаются стратегические решения по развитию футбола в Европе, утверждаются финансовые и организационные вопросы, рассматриваются аспекты проведения международных турниров, а также проходят выборы руководящих органов организации.

51-й Конгресс будет выборным: делегатам предстоит избрать президента УЕФА и членов Исполнительного комитета. Таким образом, в Астане будут приняты решения, определяющие дальнейший курс развития европейского футбола на ближайшие годы.

Предоставление права проведения Конгресса рассматривается как знак доверия со стороны УЕФА и признание вклада страны в развитие футбола. Ожидается, что предстоящее мероприятие станет одним из крупнейших международных футбольных событий, проходивших в Казахстане, и будет способствовать укреплению позиций республики в европейском спортивном сообществе.

Организация и проведение Конгресса будут осуществляться за счет средств УЕФА. Использование средств государственного бюджета Казахстана не предусмотрено.