    17:47, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Астана примет 51-й Конгресс УЕФА в 2027 году

    51-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 4 марта 2027 года в столице Казахстана. Об этом было объявлено на юбилейном, 50-м Конгрессе УЕФА в Брюсселе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана Байтерек зима қыс
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В работе форума в Бельгии принял участие генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория.

    Конгресс УЕФА является высшим руководящим органом европейского футбола и ежегодно объединяет представителей 55 национальных ассоциаций. В его рамках принимаются стратегические решения по развитию футбола в Европе, утверждаются финансовые и организационные вопросы, рассматриваются аспекты проведения международных турниров, а также проходят выборы руководящих органов организации.

    51-й Конгресс будет выборным: делегатам предстоит избрать президента УЕФА и членов Исполнительного комитета. Таким образом, в Астане будут приняты решения, определяющие дальнейший курс развития европейского футбола на ближайшие годы.

    Предоставление права проведения Конгресса рассматривается как знак доверия со стороны УЕФА и признание вклада страны в развитие футбола. Ожидается, что предстоящее мероприятие станет одним из крупнейших международных футбольных событий, проходивших в Казахстане, и будет способствовать укреплению позиций республики в европейском спортивном сообществе.

    Организация и проведение Конгресса будут осуществляться за счет средств УЕФА. Использование средств государственного бюджета Казахстана не предусмотрено.

